Vastus ⟩ Helir-Valdor Seeder: kõike tuleb teha hoopis teisiti ... kui enne valimisi lubasime

Reformierakonna poliitikud on ühel meelel ja ühel häälel asunud põhjendama oma erinevaid rumalaid ja valimiseelsete lubadustega vastuolus olevaid otsuseid ühesuguste argumentidega: nt mitte kelleltki midagi ära ei võeta; me peame tegema kõike seda, mida me teeme, et ära hoida EKREIKE; me elame sõjas; teeme riigi ja rahanduse korda, jne. Erinevad otsused – uued maksud ja maksutõusud, samasooliste abielu, perehüvitiste vähendamine jne –, aga samad põhjendused. Kas see on mõne kommunikatsiooni armastava poliitiku vaimusünnitus, reformierakonda teenindava kommunikatsioonieksperdi soovitus või hoopis «liberaalset» poliitikat jumaldava SALGA juhis.