​Eesti ühiskond on saanud kaitseväelt sõnumi: sõja puhkemise korral Eestis on mingid kaotused paratamatud ning inimesed peaks olema selleks valmis, et esimene šokk ei oleks liiga suur, kirjutab MTÜ Kriisiuuringute Keskus juht Hannes Nagel.