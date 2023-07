Kogemata on mõned ministrid välja lobisenud, et opositsiooni ja üldse teisitimõtlemise vaigistamise plaan ripub kenasti õhus. Riigikogu liige Eduard Odinets (SDE) nimetas kirikuid kui esimest sihtmärki. Mis on religiooni pea olematut mõju arvestades veidi veider, aga eks nii saab kätt harjutada. Asi siis uusi dogmasid välja mõelda, Robespierre mõtles terve religiooni välja.