Aarne Ruben ⟩ Kas piibel keelab lillelaste vabaduse?

Ristiusk on rajatud veendumusele, et inimene ei saa iialgi Jumala sarnaseks. Jumal on täiuslik olend ei tea kus, tal pole isegi eksistentsi, vaid ta on. Keegi ei ole näinud ta nägu, ometi on ta kõik asjad maailmas teinud oma näoliseks. Et mõtlevad olendid iialgi lõpuni Jumalasse ei jõuaks, selleks on nad rikutud – et nad Jumala loomust kunagi lõplikult järgida ei saaks, kuna Jumal on vaid üks.