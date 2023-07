Meenutan, et Euroopa Komisjoni algatus on maha hääletatud kolmes Euroopa Parlamendi komisjons. Tänane plaan vähendab oluliselt põllumajanduses kasutuses olevat maa-ala ning sisuliselt üritatakse meid viia ajas 70 aastat tagasi. See tähendab töökohtade kaotust paljudele inimestele, kes tegutsevad põllumajandus- ja metsandussektoris, mis vähendab tootmist ja ohustab Euroopa Liidu toidujulgeolekut.