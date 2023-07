Mark Jefimov ⟩ Kesknoored on palju enamat kui pastakate jagajad

Hiljuti kajastas Postimees haridusministri noore nõuniku väljaütlemist, milles ta väitis, et Keskerakonna Noortekogu tegeleb peamiselt valimiskampaaniatega ning noortele erakonnaliikmetele antakse pastakad ja öeldakse, et minge jagage neid ja tehke kampaaniat. See arusaam Keskerakonna Noortekogust ei vasta tõele, kirjutab Keskerakonna noortekogu pressisekretär Mark Jefimov.