Jaan Lindmäe ⟩ Kes aitaks lõpetada Venemaa puidu impordi?

Sanktsioonide all oleva Venemaa puidu ja Venemaa puidust tehtud toodete kolmandate riikide kaudu importimise vastu peab jõuliselt seisma, et tagada agressorriigi tulude vähenemine ja aus konkurents Euroopa siseturul. Illegaalne import ei too Venemaale mitte ainult lisatulu sõjaolukorras, kus kõige olulisem on neile ühtselt vastu seista, vaid kahjustab ka Eesti ausaid ettevõtteid.