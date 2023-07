MART KULDKEPP ⟩ NATO kordab Bukarestis tehtud vigu

Nüüdseks on selge, et Vilniuse NATO tippkohtumise kommünikee Ukraina liikmesuse kohta kordab põhiosas juba 2008. aastal Bukarestis tehtud vigu. Ka seekord – pärast poolteist aastat kestnud täiemahulist sõda – piirdutakse vaid üsna uduste tulevikulubadustega. Ukraina tulevik olevat küll NATOs, aga seda alles kunagi määramata aja pärast, kui mingid hetkel võrdlemisi ebaselged tingimused on täidetud ja liitlased isekeskis nõustuvad liitumiskutset esitama. See tähendab, et võimalusi viivitamiseks ja taganemiseks on NATO-l enam kui küll. Ka lõppude lõpuks on juttu ainult liitumiskutsest, mitte aga liikmesusest endast, millega läheks ilmselt veel rohkem aega. Samal ajal loobuti küll mõttest nõuda Ukrainalt liikmesuse tegevuskava (Membership Action Plan, MAP) täitmist, kuid pole kindel, kas seesugune liitumisperspektiiv ilma selge ajaraamita ja ähmastel tingimustel ikka on MAPiga võrreldes samm edasi.