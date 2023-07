Juhtkiri ⟩ Enne mõtle, siis ütle

Varem on kohus laimamise eest välja mõistnud üsna sümboolset valuraha, kuid see on viimasel ajal järsult muutunud: aprillis mõisteti ühe eksministri nõunikule välja 5500 eurot ja Kallasele Kereselt lausa 15 000. Karmistunud karistuspraktika võib ühest küljest muuta inimesed ettevaatlikumaks süüdistavate avalduste tegemisel, kuid teisest küljest ahvatleda ka innukamalt kohtusse pöörduma.

Kuigi viisakas arutelukultuur on väärtus omaette, võib muutunud kohtupraktika hakata lämmatama inimeste ja ajakirjanike julgust kritiseerida riigi- ja majandusliku võimu kandjaid, kelle rahaline võimekus end kohtus kaitsta on suurem kui ajakirjanikul või tavakodanikul.

Samuti on selge, et samadel sõnadel on erinev kaal sõltuvalt sellest, kelle lausutud need on. Mida autoriteetsem on inimene sümboolse või reaalse võimu poolest, seda suurem kaal on tema lausutud sõnadel. Kaal tuleneb usaldusest, mida sõnadele annab ametikoht, mida inimene hoiab, tema majanduslik võim või autoriteet eksperdina. Nii on peaministri laused kindlasti kaalukamad kui mõne ärpleva aktivisti või kibestunud pensionäri omad.

Peaminister Kaja Kallase vastu esitatud nõudekirja lahendus pakub kindlasti olulise verstaposti selles osas, milline on avalikult lausutud sõnade kaal ja hind Eesti aruteluruumis.