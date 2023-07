Demokraatiat ei ole lihtne defineerida. Kõik justkui teavad, mis on demokraatia, kuid igaühel on sellest natuke erinev arusaam. Nii on ka demokraatiat ähvardavate ohtudega. Sellekevadise obstruktsioonikriisi ajal olid opositsioon ja koalitsioon ühel meelel selles, et Eesti demokraatia on ohus, aga mitte enam selles, kes või mis Eesti demokraatiat ohustab ja mida tuleks sellega teha, kirjutab arvamustoimetaja Ago Raudsepp.