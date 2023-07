Nüüd süüdistab Venemaa föderaalse julgeolekunõukogu kaitse- ja julgeolekukomisjoni esimees Viktor Bondarev Türgit sisuliselt reeturluses ehk «noa selgalöömises» ning tõdeb, et temast on saamas «provokatiivsete otsuste» tõttu Venemaa jaoks ebasõbralik riik. Millest see räägib?