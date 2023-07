Jaanus Sägi ja Vladimir Sazonov ⟩ Prigožin on Venemaale kole kallis ja Wagner kallim veel

Jevgeni Prigožini mässu kiputi algul kirjeldama kui kodusõja või nn smuta ajastu algust Venemaal või lausa Vladimir Putini režiimi lõpu algust. Kodusõda ei alanud, kuid siiani räägitakse, et režiimi fassaadile lisandusid uued mõrad. Vaatamata sellele, et avalikus ruumis käib Wagneri tasalülitamine, võtab Prigožin meedias ja sotsiaalmeedias senini avalikult sõna. Vaatleme siin Prigožini ja Wagneri palgasõdurite rolli Venemaa infomõjutustegevuses.

«Putini kokaks» kutsutud Prigožini leivanumbriks on infooperatsioonid, mis tegid ta rahvusvaheliselt tuntuks seoses sekkumisega 2016. aasta USA presidendivalimistesse. See toimus veel enne, kui tema erasõjafirma Wagner ületas uudiskünnise oma tegevusega Süürias ja Liibüas ning hiljem ka Ukrainas ja mustal mandril, sh Mosambiigis, Sudaanis, Malis ja mujal. Vene hübriidsõja strateegia üheks peamiseks läbiviijaks Aafrikas on Wagneri grupp, mille rajaja ja omanik on Prigožin.