JUHTKIRI ⟩ Nii Ukraina kui ka Rootsi peavad saama NATO tippkohtumiselt julgustavaid sõnumeid

Täna algab Vilniuses NATO tippkohtumine, mille üks peamisi eesmärke on sõnastada Ukraina tee NATOsse. USA president Joe Biden andis hiljuti uudistekanalile CNN intervjuu, milles ütles, et Ukraina pole valmis NATO liikmesuseks ja enne Ukraina NATOsse saamist peab olema sõda lõppenud. NATO ei saa võtta enda liikmeks sõdivat riiki, sest siis satuks sõtta ka allianss ise.

Säärane seisukoht annab aga Venemaale võimaluse rahu lõputult edasi lükata ning jätkata kasvõi madala intensiivsusega konflikti, et mitte Ukrainat NATOsse lasta. Seega peab Ukraina sõja otsustavalt võitma ning sõlmima rahu – siis on tagatud Ukraina pääsemine NATOsse.

Allianss ei tohi olla Ukraina suhtes ebamäärane. Tänaseski Postimehes kirjutab välisminister Margus Tsahkna, et 2008. aastal otsustas NATO Bukarestis Ukraina allianssi saamise, «kuid sellele ei järgnenud konkreetseid samme». «Pärast Bukaresti tippkohtumist oleme näinud, kui ohtlik on Venemaa naaberriikidele sattuda NATO ooteruumi ilma reaalse tegevuskavata,» märgib Tsahkna.

Venemaale ei tohi anda tippkohtumisel signaali, et NATO toetus Ukraina liikmekssaamisele on kuidagi lahjemaks jäänud ja Venemaa on saanud Ukrainas vabad käed. Samal ajal tugevdaks tugev sõnum NATO-lt ka ukrainlaste võitlusmoraali.

Missuguse sõnumi täpselt allianss Ukrainale annab, on keeruline küsimus. Paarist sõnast või lausejupist võib sõltuda palju. On arutatud ka seda, et Ukraina võiks saada mingisuguseks hiiglaslikuks Iisraeliks, kes saab USA-lt igal aastal plaanipärast sõjalist toetust. Ent on selge, et Ukraina julgeoleku tagab kõige paremini NATO liikmesus.