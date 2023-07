MARIO KADASTIK ⟩ Põhjuseta paanika keskmist kiirust mõõtvate kaamerate präast

Loen kuidas Carry Ginter ja Sandra Teras külvavad paanikat keskmist kiirust mõõtvate kaamerate pärast ( ERR 10.07 ). Minu arvates ei ole ratsionaalne ad absurdum kruttida oma mentaalseid konstruktsioone, et hirmu külvata. Antud juhul on ratsionaalne pidada debatti selle üle, et kuidas andmed liiguvad, kaua talletatakse ja kes ja kuidas ligi saab (kui saab). Kuid hakata maalima politseiriiki ja NSVL analooge on siiski paniköörlus.

Meil on digiriik, meil on edulooks andmepõhisus ning see on suund, kuhu me igal juhul tahame liikuda. Üldiselt oleks vaja anonümiseeritud liikuvusandmete kogumist, et teha paremaid otsuseid ka selles osas, et millised teelõigud ja liikumistrajektoorid on peamised, et teha ka paremaks neil lõikudel alternatiivsed transpordimeetodid. Tõsi, see on vähem relevantne pikkadel trassidel, kuid ka see info on teoorias kasulik.