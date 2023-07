Eestis ja Euroopa Liidus on võetud eesmärgiks elada säästlikumalt. Elamumajanduses puudutab see kõige teravamalt nõukogudeaegseid kortermaju ja nende energiakasutust. Üks viis kokku hoida on muuta hooned soojapidavamaks. Eestis on tänaseks osaliselt KredExi abig, renoveeritud ligikaudu 1400 kortermaja.