Võimuliidu poliitikud on öelnud, et praeguse tervishoiusüsteemi hoidmiseks on 2024. aastal vaja 200 miljonit eurot, lappimaks tervisekassa eelarveauku. See summa on võrreldav ühe keskhaigla aastaeelarvega, kirjutab Lääne-Tallinna keskhaigla hambaravikliiniku juhataja Krista Vapper (Parempoolsed).