Margus Tsahkna ⟩ Ukraina tulevik NATOs on Euroopa julgeoleku huvides

Viisteist aastat tagasi Bukaresti tippkohtumisel otsustati, et Ukraina saab NATO liikmeks, kuid sellele ei järgnenud konkreetseid samme. Pärast Bukaresti tippkohtumist oleme näinud, kui ohtlik on Venemaa naaberriikidele sattuda NATO ooteruumi ilma reaalse tegevuskavata. Putin ründas 2008. aastal Gruusiat, mis on senimaani osaliselt okupeeritud, ning Ukraina agressioon algas juba 2014. aastal. Täiemahuline agressioon, genotsiid, laste küüditamine ja kõik jõhkrad sõjakuriteod said uue hoo sisse 2022. aasta 24. veebruaril.

Kuid Ukraina on suutnud koos liitlaste abiga kolmepäevasele «erioperatsioonile» juba rohkem kui aasta vastu pidada. Nüüd on selge, et Putin on nõrgem kui kunagi varem ning pikas perspektiivis terendab talle kaotus. Küsimus on, kuidas Ukraina ja Euroopa sellest tugevamini välja tulevad ning millised järeldused me viimase paarikümne aasta julgeolekupoliitikast teeme.