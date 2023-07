Andrei Kuzitškin ⟩ Wagner langes Kremli poliitika peaosaliste olelusvõitluse ohvriks

Venemaa ajalugu – see on rodu mässe, rahvaülestõuse, paleepöördeid ja revolutsioone. Kuid selle poolest erineb teiste riikide ajalugu vähe Venemaa omast. Venemaa ainulaadsus seisneb selles, et poliitiliste kataklüsmide tagajärg on reeglina sotsiaalne taandareng. Kui Euroopas tõid revolutsioonid kaasa vabaduse, võrdsuse, demokraatia ja turumajanduse, siis Venemaal viisid rahutused ja revolutsioonid massiliste hukkamiste, diktatuuri ja terrorini. Oli ka erandeid – näiteks 1991. aasta august –, kuid 1999. aastal võitis tagantjärele kontrrevolutsioon.