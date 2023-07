JUHTKIRI ⟩ Viimsi veeprobleem viitab vajadusele veega hoolikamalt ümber käia

Eesti pole pidanud seni vee pärast muretsema. Vett on meil leidunud külluslikult ja nii mõnigi kord on välismaale sattunud eestlane imestanud, miks vee kasutamisega tuleb hoolikas olla. Ilmselt pole kaugel need päevad, mil meiegi peame hakkama mõtlema vee tarbimise piiramisele. Selge, et sellega koos peab suurenema teadlikkus loodushoiust ja saastamise lõpetamisest. Puhas loodus tähendab ka puhast joogivett.

Laupäeva nädalalõpulisas AK kirjutab Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor Rein Munter, et üks väljapääs veekriisist on reovee puhastamine ja uuesti ringlusse laskmine. «Ainult reovee taaskasutus suudab maailmas tagada piisava puhta joogi- ja tarbevee kodumajapidamises, põllumajanduses, tööstuses ja mujal. Kuid see puudutab ka tuleviku planeerimist ja järjepideva ning otstarbekohase veevarustuse tagamist isegi põua või liigsete vihmasadude ja uputuste perioodil,» märgib ta.