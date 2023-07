Jüri Kotšinev ⟩ Sõda Ukrainas lõpeb siis, kui Krimm on vabastatud

Mõned lääne eksperdid arvavad, et see on ebareaalne eesmärk. Selliste arvajate hulgas on ka osa USA kõrgeid riigiametnikke. Krimmis olevate venelaste üksuste ründamine Hersoni oblastist kätkeb endas vajadust pidada ägedaid lahinguid Perekopi maakitsuse pärast. Ukraina vägedel tuleb liikuda läbi venelaste mineeritud alade ning murda läbi tugevatest kaitseliinidest suurte elavjõu kaotuste hinnaga. Kõike seda tuleb ukrainlastel teha venelaste kahurväe turmtule all. Ukraina vägede tegevust pärsib dessandiüksuste ja õhudessandi platvormide puudumine ning ülekaalu puudumine õhus suurema pealetungi ajal venelaste positsioonidele Krimmis. Ukrainlaste ainus võimalus vabastada sõjalise operatsiooniga Krimm on seega laupkokkupõrge Vene üksustega, mis on väga ohvrirohke.