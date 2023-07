Kaido Padar ⟩ Laulupeo vihmahoogude vahele jagus päikest ja bussigraafikuid

Ülev ning meelierutav XIII noorte laulu- ja tantsupidu «Püha on maa» on saanud osaks meie kultuuriloost ja ka kõige äärmuslikumatel kriitikutel, kes nii avalikus kui sotsiaalmeedias on kurtnud ilma vingerpusside ja korraldajatepoolsete möödalaskmiste üle, tuleb tunnistada, et peo igasse hetke jätkus piisavalt päikest ja rõõmu, mida noored andekad lauljad ja tantsijad oma suurepäraste esitustega pakkusid.