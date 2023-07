Maailma edetabeli teine reket. 390 võitu ja 204 kaotust. 17 WTA-finaali ja kuus turniirivõitu. Kaheksa miljonit dollarit auhinnaraha. Need on numbrid, mis jäävad kaunistama Anett Kontaveidi karjääri.

Kuigi ainiti tunduvad need müstilised, on selle karjääri uskumatuim seik see, et Kontaveit väikesest Eestist üldse nõnda kaugele jõudis. Teekond, mis algas ema Ülle käe kõrval, viis käänulisi radu mööda kõrgustesse, millest esiti unistadagi ei osatud.