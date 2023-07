Annaliisa Köss ⟩ Pühale maale jäid kilekeebid ja porised mülkad

Kuidas sa lahkud laulupeolt nimega «Püha on maa», jättes endast maha sellise kilehunniku? Lisaks haljasaladele parkijad, keda hoiatati enne korduvalt, et seoses Tallinnas kehtestatud liikluspiirangutega tuleb kohale jõudmiseks varuda aega. Lauluväljaku ümbruses ei olnud seekord parkimiskohti, need tekitati sinna aga ise. Ei hoolinud nemad siin pühast maast, jättes kõrbenud ja seejärel lahmaka vihma saanud murunatukesele porised mülkad.

Kas see sõnum ei kõnetanud rahvast, parkimiskorralduse info jäi kahe silma vahele või polnud tõesti aega kodust varem välja astuda, see jäägu igaühe enda südametunnistusele. Väikesed mudilased tantsivad nädal aega, kõnnivad pika rongkäigu, aga külastaja ihkab parkida otse väravasse. Olgugi et bussid ja trammid pandi sagedamini käima ning kõik sõidud olid kogu nädalavahetuse kõigile tasuta. Järgmine kord laulupeole tulles tasuks siiski meelde jätta, et kergliiklusteed ja muruplatsid ei ole mõeldud maasturitele ega mersudele, vaid jalakäijatele ja liblikatele.