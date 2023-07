Priit Sibul ⟩ Rahvastikukriisi eiramine on kriminaalne, Jürgen Ligi

Ligi ütleb selle kohta täiesti seosetu lause, mille üks pool räägib teisele poolele vastu: «Riigi mõte ei ole inimesi paljundada, kuigi eestluse elujõud ja järelkasv Eesti riigi mõte on.» Mida ta sellega mõtleb, aru ei saa. Ent oma järgmistes punktides teeb ta selgeks, et kui inimesed ei jaksa lapsi saada, siis olgu nii. Peaasi, et riigi rahandus oleks korras, et saaks teha «vajalikemaid asju».

Mis asi on Ligi arvates Eesti riigile vajalikum asi, kui mitte eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine läbi aegade? Tema sõnul on see eestlaste elustandardi parandamine. Esiteks võiks Ligi ära seletada, kuidas on 25 aasta pärast võimalik kõrge elustandard ja head tugiteenuseid, kui reaalselt ei ole piisavalt noori inimesi, kes peaks siis tööturule asuma, et vananenud ühiskonda ülal pidada.

Teiseks võiks Ligi ära seletada, millisel moel peaks eestlaste elustandard paranema valitsuse praeguste meetmetega. Kuidas parandab Eesti inimese elustandardit näiteks automaks? Kellegi elu see ju paremaks ei tee, ainult täidab riigieelarvet.

Kui eestlasi enam maamunal pole, on täitunud ka tema eesmärk tasakaalus riigieelarvest.

Riigieelarve täitmiseks on tavakodanike pere-eelarve kallale minna lihtsam, kui kärpida enda kulusid. Ministeeriumite kulude kärpimine näeb välja eriti vaevaline - 50 miljoni eest kärpekohtade otsimine on kestnud kevadest saati, kuid selle sisu on endiselt salajane ja kärpeid ei tundugi leitavat. Palju lihtsam oli raha ära võtta lasterikastelt peredelt. Vastav eelnõu anti sisse juba valitsuse esimesel tööpäeval.