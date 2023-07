Pille Lill ⟩ Laulupidu tuleb lätlaste eeskujul kaitsta seaduse jõuga

Raske on leida ilusamat mõttekildu, kui «püha on maa» ja tunda, et just sellel pühal maal on meil kõigil täna võimalus rääkida oma keelt ja laulda eestikeelseid laule. Tuhanded noored ja kümned tuhanded vaatajad kuulsid ja nägid kirjapildis sõna «püha», mida kasutame väga harva ega ole harjunud juurdlema selle sõna sügava tähenduse üle.

Saksa teoloog Rudolf Otto on öelnud, et pühadusega seondub midagi eriliselt võluvat ja ürgset. Eestimaa koos oma rahva ja loodusega ongi kõik see, mida on vaja hoida, kuid mille tähtsust me eestlastena kipume sageli unustama või enesestmõistetavaks pidama. Seda isegi vaatamata koletuslikule tõsiasjale, et vaid mõnisada kilomeetrit meist eemal ei väärtustata täna üldse inimelusid.