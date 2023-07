Jaan Toots ⟩ Keskerakond peab täna suud puhtaks rääkima

Oma rahaga saab vastutustundetu inimene laiata, võõra rahaga kindlasti mitte

Küsimus ei ole selles, et raha tuli Pruunsillalt, küsimus on, et see tuli Keskerakonda, mida on kriminaalkorras karistatud ning mille kõige suuremad probleemid on olnud seotud arusaamatu rahastamisega. Veel ühte suuremahulist rahastusskandaali erakond üle ei ela.

Nii suurte summade annetamise puhul tuleb isegi pururikaste ettevõtjate puhul, kes võiks annetada ka 10 korda suurema summa ilma, et nad teeks teist nägugi, silmast-silma suhelda ning aru saada annetamise motiivi kõrval annetuse põhjendusest ning selle kooskõlast erakonna pikaliste eesmärkidega ning oma valijate huvidega.

Lühidalt öeldes ei olnud juhatuse liikmetel võimalik annetuse sisust arugi saada, kui erakonna esimees Jüri Ratas oli kogu summale vähemalt oma peas leidnud juba täieliku rakenduse. Kui hiljem oleks selgunud, et tegemist annetusega, mis tuleb tagasi maksta, oleks tähendanud see erakonna majanduslikku lõppu. Annetus võis olla ka lõks ning kas ta seda oli või mitte, ei olnud enam võimalik kindlaks teha.

Ainuisikulise, püsivat noogutust nõudva juhtimise aeg Keskerakonnas on läbi

Kõigi Ratase tiiva (nii on osad erakonna liikmed soovinud, et neid nimetakse) liikmete hüsteeria, et erakonna esimees ei saa erakonda enam ainuisikuliselt, või siis koos paari veel hülgamata jüngriga juhtida, on kummaline.

Erakond on demokraatlik organisatsioon, kus otsuseid langetakse ühiselt, kuid enamuse tahtest lähtudes. Enamus arvestab vähemusega, kuid ei tantsi vähemuse pilli järgi. Erakonna võimalik erakorraline kongress on mõistlik, sest olukorras, kus erakonna esimees ei lähtu oma tegevuses erakonna huvidest ning ei soovi arvestada erakonna enamuse liikmete tahtega, nõuab vaherehnutit.