Daniil Martikainen-Jarlukovski ⟩ Lääne allakäik tuleb peatada

Mind pani alati imestama see, et Euroopas leidub Putini-meelseid inimesi. Oma kogemuste tõttu ei osanud ma ette kujutada põhjusi, mille tõttu hakkavad vaba maailma tipul elavad inimesed seda sõgedat diktatuuri ülistama ja selle võitu soovima. Kusjuures Venemaa ei ole veel halvim. Teatud toetajate hulk on Hiinal ja oma fänne leidub isegi Põhja-Koreal.