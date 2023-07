Kuigi laulu- ja tantsupidu on edukalt seljataga, pole peo mõjud seal osalejatele ja nende lähedastele raugenud. Peonädalaga tipnenud ettevõtmisele on eelnenud mitme aasta pikkune prooviperiood – sajad trennid, kaks ettetantsimisvooru ning eelnev jooniste õppimine suureks peoks. Siiski on näha, et peo mõjud kanduvad veel pikalt edasi.