Tsaari-Venemaa 1865. aasta tsensuurimäärustik käsitles raamatukogu kui lugemiskabinetti ärilise ettevõttena ning heakskiidu sellele pidi andma kohalik kuberner. Isegi see ei oleks loa saamist kergendanud, kui mehed oleksid nimetanud, et raamatukogu asutatakse hariduslikel eesmärkidel: tegutsemisõigus tuli ikkagi küsida kohalikult kubernerilt. Pealegi kehtis nende hariduslikel eesmärkidel asutatud raamatukogude puhul alates 1867. aastast nõue, et sellise raamatukogu juhatusse peab kuuluma kas kreiskooli inspektor või vähemalt gümnaasiumi direktor. Nii kõrgeid ametimehi polnud Kärus leida ja seepärast mindigi lihtsamat teed: luba ei küsitudki.