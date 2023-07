Meelis Oidsalu ⟩ Ülitundlikkus TTJA meediavabaduse piiramise ettepaneku suhtes on vägagi õigustatud

Veebiväljaanne Äripäev avaldas eile kummastava juhtkirja sel nädalal Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) ebaõnnestunud sõnavabaduse piiramise ettepaneku teemal. Huvitaval kombel oli juhtkirja sedastus ja järeldus omavahel vastuolus. Ühelt poolt öeldakse, et «ametnikud tahtsid endale seadusesse üsnagi hullumeelset carte blanche'i. Eesti ministeeriumides tahetakse kahjuks üldse pidevalt väga laiu volitusi.» Teisalt aga heidetakse teistele toimetustele ette, et praegusel juhul pole kajastamise mastaap vastavuses probleemi ulatusega ning üleüldse ei tohtivat ajakirjandus enda huvide eest liiga häälekalt seista, sest et muidu see «annab alust kahtlusele, et muudegi teemade kajastamisel võidakse lähtuda mingitest enda või kellegi kolmanda osapoole huvidest.» Huvitav, kes ajakirjanduse huvide eest seisma peaksid, kui seda ei tee ajakirjanikud ise?