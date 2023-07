JUHTKIRI ⟩ Tuisakas Leedu lööb mõra Balti ühtsusesse

Sellepärast on ka Eleringi uuel juhil oma Leedu partneritega raske suhelda, sest neid survestab oma riigi parlamendi väga tugev poliitiline nõue. Järelikult on küsimust vaja klaarida kõrgeimal poliitilisel tasandil. Leedu peaminister Ingrida Šimonytė on lubanud Eestit ja Lätit veenma asuda, mis aga ei paista hästi õnnestuvat.

Võib muidugi öelda, et meil olnuks tark desünkroniseerimisega juba varem ja kiiremini alustada. Tänane pilt on siiski see, et kolm Balti riiki ja Euroopa Komisjon on sõlminud lepingu, mille järgi Eesti, Läti ja Leedu sünkroniseerivad oma elektrivõrgu Euroopa võrgustikuga 2025. aasta lõpuks.

Leedu ühepoolsed kiiremad sammud võivad kaasa tuua nii tehnilisi kui ka poliitilisi probleeme. Isegi kui peaks juhtuma, et Leedu annab lõpuks milleski järele ja kirik ehitatakse keset küla, annab see leedulastele võimaluse öelda, et just nemad olid valmis Venemaast esimesena lahti ütlema, aga eestlasi ja lätlasi tuli kõrvust järele sikutada.

See pole esimene kord. Enam kui paar aastakümmet tagasi kinnitasid Leedu poliitikud Balti Assambleel, et nemad on valmis enne Lätit ja Eestit NATOga liituma. Tegelikkuses seda muidugi ei juhtunud.