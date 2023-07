Jüri Kotšinev ⟩ Enne NATO tippkohtumist tiksub kell Venemaa presidendi kahjuks

Kui Jens Stoltenberg külastas aprilli lõpus Kiievit ja ütles välja, et Ukraina koht on NATOs, reageeris Venemaa väga teravalt. Venemaa Kaitsenõukogu esimehe asetäitja, endine Venemaa peaminister ja omaaegne president Dmitri Medvedev kirjutas ühismeediakanalis Twitter, et NATO peasekretär pidas sõnavõtuga silmas, et Ukraina liitub NATOga aja jooksul ja osade kaupa. See tähendab, teiste NATO liikmesriikide osadena, Poola, Ungari ja Rumeenia koosseisus.