Liis Kuresoo ⟩ Kuidas päästa metsa, mitte puitu

Kuuse-kooreüraskil on käes head ajad. Fossiilkütuste põletamisest põhjustatud kliimamuutused on toonud kaasa mitmeid tingimusi, mis seda väikest putukat soosivad. Järjest soojemad talved aitavad tal rasked ajad üle elada kuusekoore all talvitudes. Kuumemad ja pikemad suved soosivad mitmete üraskipõlvkondade sirgumist. Lisaks muudavad sagenenud ja pikenenud põuad kuused nõrgaks. Kuigi puud on kohastunud üraskitele vaiguerituse abil vastu seisma, ei suuda nad erakordsete kliimaolude tõttu putukatega enam nii edukalt toime tulla ning paljud puud vannuvad alla. Hea pinnase üraski levikuks on ette valmistanud ka monokultuursete kuusikute istutamine ja raietega üheülbaliseks kujundamine.

Ühtlasi annab inimene üraskite levikule hoogu juurde intensiivsete lageraietega. On hästi teada, et üraskid levivad eriti innukalt just lagedaks raiutud alade servadest. Sellest on kirjutanud näiteks Erametsaportaal. Oleme raietega oma metsamaastiku killustanud. Tekkinud on järjest enam lageraielankide servi, mis üraskite arvukust suurendavad. Langiservades päikesele ja soojusele paljastatud tüvedega kuuskede vastupanuvõime on neile harjumatute tingimuste tõttu nõrgestatud ja nad on seeläbi üraskirüüste suhtes tundlikumad. Nii ei toimi metsad enam kaitsva puhvrina, mida oleks kliimamuutuste tingimuses üha enam vaja, nii inimesele kui metsale endale. Lisaks kütab lageraie selle tulemusel tekkiva süsinikuheitega kliimat veel mitmeid aastaid hiljemgi. Seega katab inimene ise üraskitele suurepärase toidulaua.