Aga võibolla peabki see nii olema – sõnades on Tallinna liiklust ja teeremonte võimatu kirjeldada. Võibolla peaks kasutama mingit teist kunstivormi, et anda edasi seda, mis toimub Tallinnas, eriti kesklinnas. Võibolla suudab mõni kunstnik või lavastaja Tallinna kaevikuid maailmale paremini jäädvustada kui enamasti sõnaga töötavad ajakirjanikud.