Risto Uuk ⟩ Kriitilisest vaatest kõrgharidusele: Miks ma ülikooli tagasi läksin

10 aastat tagasi kirjutasin sellest, miks ma ülikoolist ära tulin. Seda luges mitukümmend tuhat inimest ja tänase päevani saan veel kirju, kuidas see on pannud kedagi oma haridusotsuste üle järele mõtlema. Tänaseks olen lõpetanud magistriõppe ja lühikeseks ajaks ka doktorantuuri astunud. Seetõttu tunnen vajadust jätkulooks: miks ma ülikooli tagasi läksin. Eriti võib see huvi pakkuda 10 aasta tagusele kriitikule, kes ütles mulle järgmist: «Praegu tundub su kirjutis noore kuke jutuna. Räägi südamest südamesse mõne haritud inimesega, keda sa austad ja kes oskab sulle elukogemusi jagada. Ja lõpeta see ülikool ära,» meenutab MTÜ Future of Life Institute Euroopa Liidu uuringute juht Risto Uuk.