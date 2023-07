JUHTKIRI ⟩ Eesti riik peab oma rahaasjad korda saama

Eesti on end alates taasiseseisvumisest reklaaminud kui selgete põhimõtetega majanduskeskkonda, kus mängureeglid on kõikidele ettevõtetele ühesugused. Kas see on ka praegu nii, on suure küsimärgiga. Nüüd jääb rahandusministeeriumil vastata riigikontrollile, kuid muidugi ei tohi vastus jääda lihtsalt sõnadeks, vaid see peab muutuma tegudeks. Sest toetuste korrastamine ja tervikpilt riigi rahaasjadest on meie kõigi huvides.