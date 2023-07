Ismail Mirzojev ⟩ Minister, mis toimub?

Eesti haridus on alati olnud meie riigi eduloo oluline tugisammas. Meie koolisüsteem on saanud rahvusvahelise tunnustuse ning meie noored saavutanud märkimisväärseid tulemusi haridusvaldkonnas. Siiski on haridus- ja teadusministeeriumi poliitika ja otsused tekitanud viimasel ajal murekohti ja küsimusi, millele oleme saanud vaid ebamääraseid vastuseid, kirjutab Keskerakonna Noortekogu aseesimees ja Tartu VOCO vanemõpetaja Ismail Mirzojev.