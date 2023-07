Vambola Paavo ⟩ Hiilivalt suukorvistamise poole

Valitsusele ei laulda kiidulaulu, vaid hoopis kritseeritakse. On aeg näpud sahtli vahele lüüa ja kruvisid keerama hakata. Just nii võib välja lugeda riigi soovist, et täitevvõimu esindaja (tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse amet) oleks tulevikus sõltumatu meediaregulaator. Kohe tekib küsimus, sõltumatu kellest või millest? Kuidas saab olla TTJA meediaturu mõttes sõltumatu regulaator, kui seal ei tööta meediakogemusega inimesed. Ametnik on karistussalklane ja tema ülesanne on karistada ning ähvardada.