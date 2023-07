Riina Solman ⟩ Pärt Uusberg väärib kiitust laulupeo puhtakujulisena hoidmise eest

Laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg suutis väga hästi leida tasakaalu vanade traditsioonide hoidmise ning uuenduste sissetoomise vahel. Eriti nauditav oli asjaolu, et noorte peolt puudusid täielikult üleskutsed aktivismile mõne moodsa eesmärgi nimel, mis paraku igal pool mujal üha rohkem noorte ellu tungivad. Sellest võiks kogu ühiskond midagi õppida. Laulupidu õnnestus, sest moodsat aktivismi lauluväljakule ei lastud.

Laulupidu oli puhas eestluse pühitsemine, nagu see peakski olema. Uusberg näitas kogu Eestile ette, kuidas saab luua miskit, millega jäävad kõik rahule. Selleks oli vaja lihtsalt hoiduda agarusest kõike uuendama ja muutma asuda lihtsalt selle pärast, et «ajaga kaasas käia». Et laulupidu korda läheks, tuleks läbi lugeda vasakpoolse sotsiaalteadlase Rainer Katteli 2011. aasta repliik laulupeost kui «vanamoodsast museaalist» ja siis korraldada kogu üritus Katteli ettepanekutele risti vastupidiselt.