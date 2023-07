JUHTKIRI ⟩ Tõeministeeriumi loomise katse on veider ja ebakompetentne

Ahvatlev on mõelda, et kui ajakirjanduslik ideaal seaduses kohustuseks muuta, siis tulevad meil veel paremad uudised, mis sisaldavad endas tõde ja ainult puhast tõde.

Esiteks, kas Eesti meedia tervikuna – eeskätt võimalikule regulatsioonile allutatav rahvusringhääling, eraõiguslike ringhäälinguorganisatsioonide saated ning suuremate ajalehtede veebisaated – kannatab mingi suurema pahe all või edastab süstemaatiliselt desinformatsiooni?

Kui see nii peaks olema, siis tuleb esitada vastavad väited ja näited. Meile teadaolevalt paistab Eesti silma eeskätt kõrge meediavabaduse indeksiga, millega on vastavuses edastatava teabe kõrge usaldusväärsus. Ülereguleerimine hea eneseregulatsiooniga meediamaastikku paremaks ei muuda, pigem ikka vastupidi.

TTJA märgib õigesti, et «desinformatsiooni kujutatav oht on ilmnenud nii Covid-19 pandeemia kui Venemaa täiemahulise agressiooni käigus Ukraina vastu». Paraku jätab ta märkimata Eesti ajakirjanduse rolli selle ohu minimeerimisel.

Meie hästi toimiv meediaregulatsioon on üles ehitatud ajakirjanduseetikale ning vajadusel vastulausete ja õienduste esitamisele.

Teiseks tuleb küsida, kes ja kuidas hakkab uudistesaateid hindama. Kas tuleb mõni «tõekomisjon», mis tagab «faktide ja sündmuste tõese esitamise»? Klassikud nagu George Orwell on seda nimetanud ka «tõeministeeriumiks» ning see on omane totalitaarsele ühiskonnakorrale.