Mööngem, et sel ajupesul on tänu Russki Mirile ja ajalukku alati jagunud kasulikele idiootidele edu paljudes välisriikides, ja reaalsus on seegi, et kollektiivses läänes elab vaid üks miljard maailma kaheksast miljardist elanikust. Nii oli kirjas NATO ja Euroopa Liidu jaanuaris tehtud ühisavalduses ja millest Kremli kõnepruugis sai kohe kuldmiljard. Kujund, mis ikka ja jälle lüüakse lauale, et väita «kuldsete» neokolonialismi poliitika jätkamist muu maailma vastu.