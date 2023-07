Almedalen on nagu rokkfestival, kuid muusika asemel on poliitilised arutelud. See toimub igal aastal juulis Rootsile kuuluval Gotlandi saarel. Mõnes mõttes näitab see riigi demokraatlikkust. Poliitika suurkujud suhtlevad valijatega saare pealinna Visby munakivisillutisega tänavatel. Kõik on üksteisega sina peal. Arutelud on põhjalikud, avameelsed ja põhinevad faktidel.