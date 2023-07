MARI KLEIN ⟩ Eesti lugu koolide õppekavasse

Seisin laupäeval tantsupeole sõiduks bussipeatuses, kus viibis ka noor isa kahe väikelapsega. Nood silmitsesid pikalt mu rõivastust, mis oli peoks hoolega valitud. Kui hakkasin bussile astuma, kuulsin üht neist vaikselt küsimas, mis mul jalas on. «Viisud,» vastas isa hetkegi kõhklemata.

Usutavasti pole enamikule Postimehe lugejatest vaja selgitada, mis vahe on pajukoorest või kasetohust valmistatud viiskudel ning nahast pasteldel. Aga poleks ka ime, kui see vajadus siiski oleks, sest vaevalt on enamik tänapäeva inimesi viiske oma käega katsuda saanud või kunagi mõne elava hinge jalas näinud. (Hästi, vabaõhumuuseumi personali jätame siinkohal kõrvale, nagu tarbijamängudes ei tohi osaleda oma töötajad, eks.)