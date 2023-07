Peatoimetaja kolumn ⟩ «Jah, meid ei võta miski!»

Laulu- ja tantsupeo pakutud positiivsetest emotsioonidest võib lõputult rääkida, jõudes alati kokkuvõtteni, et see on meie, eestlaste enesekinnitus, mida me iga paari aasta tagant tahame laulupeol läbi elada. Et me oleme päriselt olemas, et me tuleme maarahva hulgast, et me oleme kõige kiuste suutnud iseolemise vaevaga kätte võidelda ja hoiame sellest kinni, maksku mis maksab. Meie olemise ja püsimise valem on väga lihtne, aga annab meile erilise kindlustunde: me saabusime siia kohta 5000 aastat tagasi ja kavatseme siin elada veel vähemalt 5000 aastat. Mitte keegi teine, kes samuti Eestimaal elab, ei saa seda enda kohta öelda.