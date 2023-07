Andres Kaarmann ⟩ Millal ometi arstid ja politseinikud streikima hakkavad?

Täpselt selline mõte jooksis mul peast läbi, kui haridustöötajate liidu esindajad pärast haridus- ja teadusministriga kohtumist teatasid, et on valmis streikima, kui 14-protsendilist palgatõusu järgmisel aastal ei saa. Sellistest nõudmistest peame lugema olukorras, kus Eesti majandus on juba viiendat kvartalit järjest languses ning riigieelarve on ligi kahe miljardi euroga miinuses.

Ma siiski väga loodan, et riigi jaoks eluliselt tähtsate ametite pidajatel on piisavalt solidaarsust, et järjest halvenevas majanduskeskkonnas, aga ka ettearvamatus julgeolekuolukorras keegi palgatõusu nimel streikima ei hakka. Kui me ikka räägime solidaarsusest, mis peaks tähendama, et Eesti on meie ühine asi ja me ei tohiks hakata üksteiselt tekki enda poole tirima. Sellist «tirimist» oli näha juba enne valimisi kui haridustöötajate liit ühes küsimustikus küsis erakondadelt otse, kellelt nad oleks valmis raha ära võtma, et õpetajate palka tõsta.