JUHTKIRI ⟩ Prantsuse rahutused sunnivad mõtlema ka Eesti lõimumisprotsessile

Seega ei ole küsimus pelgalt Prantsusmaas, vaid selles, kuidas suudavad lääneriigid toime tulla lõimumisprotsessiga. Ülimalt mugav on ajada identiteedipoliitikat, pildudes loosungeid ühelt ja teiselt poolt ilma, et tegeletaks tegelike probleemidega. Siin on Prantsusmaa ere näide probleemi kalevi alla lükkamisest, sest pärast 2005. aasta rahutusi tehti justkui midagi lõimumise parandamiseks ja ühiskonna liitmiseks, aga nagu me praegustest rahutustest näeme, pole suurt midagi muutunud. Mõistagi annab vägivallalaine trumbid kätte paremäärmuslastele ja poleks imestada, kui järgmiseks Prantsusmaa presidendiks valitakse Rahvusliku Liidu juht Marine Le Pen.

14. juulil peab Prantsusmaa Bastille’i päeva. Sel päeval 1789. aastal algas Prantsuse revolutsioon, kui mässajad vallutasid Bastille’i kindluse ja algas liikumine seisuslike privileegide kaotamiseks ja võrdsete kodanikuõiguste kehtestamiseks. Ometi ütlesid mitmed noored Prantsuse ajalehele Le Monde praeguste rahutuste valguses, et nemad küll ei näe, nagu oleks neil võrdsed õigused ja üleüldse on arusaamatu, mis kodakondsusest on jutt. Säärane hoiak on aga retsept ühiskonna lõhenemiseks.