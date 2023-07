Anastasiya Tido ⟩ Inimeste usaldus üksteise ja riigi vastu päästab Ukraina

Üks mu haritud ja tark tuttav Tallinnas ütles kaheksa aastat tagasi, et Ukraina varsti laguneb. Vaidlesin talle siis vastu, et Venemaa lagunemine on tõenäolisem. Tegelikult see müüt Ukraina lõhenemisest oli kadunud Gleb Pavlovski väljamõeldis, las tema hing põleb põrgus. Mu väide pani tuttava rõõmsalt naerma. Olen kindel, et ta ei naera enam, kui näeb uudiseid Venemaalt. Miks need inimesed ikkagi uskusid, et omade pommitamine on normaalne?