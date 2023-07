AK kirjanduskool ⟩ Dagmar Normeti linnuluudest kee

Just samaväärne aegade sideme hoidja on raamat, mis aitab luua ettekujutust eri aegade inimestest, nende eluolust ja maailmapildist. «Lõvi ja lohe» teeb seda kahel tasandil. Raamat talletab lähiminevikusündmusi: Tiina Mägi on algatanud vanalinna päevade tava ning kutsunud ellu vanalinna uurimise ja korrastamise eesmärgil tegutsenud Kodulinna liikumise. Alates aastast 1975 on selles osalenud rohkem kui 10 000 koolilast, kelle toonane kogemus ja sellest kosunud huvi ja oskused on kandunud edasi hilisemasse muinsuskaitse ja iseseisvusvõitluse tõusu. Millega lapsed vanalinnas tegelesid, sellest saabki «Lõvi ja lohe» abil konkreetse pildi.