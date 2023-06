JUHTKIRI ⟩ Noored väärivad kultuuripeol tunnustust

Eilses juhtkirjas tõstsime esile noorte laulu- ja tantsupeo seost rahvuslikkusega. «Vahepeal siin-seal levinud jutt rahvusriikide peatsest surmast on liialdus, et mitte öelda rumal vale,» kirjutasime.

See kõik aga tähendab, et muretseda – väga eestlaslik sõna! – tuleb mustmiljoni asja pärast. Kust saavad osalejad süüa, kuidas liiguvad lavale ja sealt ära esinejad, kuidas on korraldatud liiklus, kuidas kulgeb rongkäik ja mis järjekorras on selles inimesed jne. Pisiasju on tohutult palju ja tunnustagem kõiki neid inimesi, kes on mitu kuud nende küsimustega oma pead vaevanud. Sest suur osa korraldajaist teeb seda tööd sisuliselt tasuta.