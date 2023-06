Pealtnäha võib tunduda, et mis see laulupeo kunstiline juht siis ära olla ei ole: ürituse formaat on sisse joostud, turundustöö ka juba aastasadu kestnud, osalejad ja esinejad varakult valmis ning ideaalne koht mere ääres pikalt broneeritud... niimoodi võiks küünilisel ja materialistlikul ajal mõelda mõni ürituste korraldaja, sehkendaja, seikleja, aga õnneks kõike eelmainitut Pärt Uusberg ei ole.